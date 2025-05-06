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05.05.2025, 19:05

Казахстан инициирует переговоры с Россией по вопросу обмеления Каспия

Новости Казахстана 0 614

Казахстан намерен обратиться к России с предложением о создании совместной рабочей группы для обсуждения проблемы обмеления Каспийского моря. Основной причиной снижения уровня воды является уменьшение притока из реки Волги, которая ранее обеспечивала до 80% водоснабжения Каспия. Переговоры планируется начать в третьем квартале текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Космические снимки, демонстрирующие обмеление Каспийского моря в северной части казахстанской акватории.
Космические снимки, демонстрирующие обмеление Каспийского моря в северной части казахстанской акватории.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз сообщил о планах инициировать переговоры с Россией по вопросу обмеления Каспийского моря. Основной причиной снижения уровня воды в море является уменьшение притока из реки Волги, которая ранее обеспечивала до 80% водоснабжения Каспия.

«К сожалению, Волга не относится к трансграничным рекам между Казахстаном и Россией. Между нашими странами существуют соглашения только по Уралу и другим рекам. По ним работают специальные рабочие группы. Что касается Волги, она действительно обеспечивает до 80% притока воды в Каспийское море. Мы сейчас планируем выйти с предложением к российской стороне о создании совместной рабочей группы по ней. В дальнейшем работа будет вестись именно через эту группу», — заявил вице-министр.

По словам Бекнияза, для начала переговоров необходимо соответствующее законодательное основание. В ближайшее время планируется заседание совместной рабочей группы с Россией, на котором будет озвучено предложение Казахстана. Решение российской стороны ожидается в третьем квартале текущего года.

Ранее в Мажилисе Болат Бекнияз отметил, что для стабилизации уровня Каспийского моря необходимо обеспечить стабильное поступление воды, основной объем которой может предоставить Волга. Если не принять совместные меры, уровень Каспия, согласно научным прогнозам, к 2030 году может опуститься до отметки от -29,5 до -30,2 метра Балтийской системы.

План действий включает два этапа:

  1. Создание двусторонней рабочей группы с Российской Федерацией по изучению проблем обмеления Каспийского моря с участием специализированных научных институтов и профильных государственных органов.

  2. На втором этапе реализация подготовленных рекомендаций с участием всех прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан) в рамках Тегеранской конвенции.

Обмеление Каспийского моря уже оказывает влияние на прибрежную инфраструктуру. В частности, в порту Актау суда начали задевать дно, особенно в местах стоянки танкеров, что уже повлияло на грузооборот. 

Эксперты предупреждают, что если не принять меры, Каспий может повторить судьбу Аральского моря, что повлечет за собой тяжелые экологические, экономические и инфраструктурные последствия для всех прибрежных государств. 

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