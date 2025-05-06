Россия рассматривает досрочную передачу Байконура Казахстану

Российские власти обсуждают возможность досрочного прекращения аренды космодрома Байконур и передачи его Казахстану. По информации инсайдеров, решение может быть принято в период с 2026 по 2028 год. Официальные комментарии от обеих сторон пока отсутствуют, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

Космодром Байконур, Казахстан. Фото pixabay.com

Согласно сообщениям Telegram-канала INSIDER-T, ссылающегося на информированные источники, российские власти рассматривают возможность досрочного расторжения договора с Казахстаном по использованию космодрома Байконур. Предполагается, что решение о передаче комплекса может быть принято в период с 2026 по 2028 год. Инициатива, вероятно, уже получила поддержку на высоком уровне и доведена до ключевых ведомств, включая Министерство иностранных дел и "Роскосмос".

"Сейчас территория Байконура находится под совместным управлением России и Казахстана до 2050 года. Но Кремль полагает, что сейчас мощности других космодромов достаточны, чтобы полностью отказаться от совместного проекта с Астаной и вложения денег в функционирование космодрома Байконур и жизнеобеспечение одноименного города", — говорится в публикации.

Официальные ведомства обеих стран пока не комментируют данную информацию.

Ранее депутат Ермурат Бапи критиковал проект создания космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур из-за его дороговизны.

Космодром Байконур был передан России в аренду в 1994 году сроком до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет 115 миллионов долларов США. В последние годы Россия активно развивает собственные космодромы, такие как "Восточный" и "Плесецк", что может снизить зависимость от Байконура.

Если решение о досрочной передаче Байконура будет принято, Казахстану предстоит разработать стратегию дальнейшего использования комплекса, включая возможное развитие космотуризма и привлечение международных партнёров.