Военный парад в Астане: кто приглашён и где посмотреть

В Астане 7 мая состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными зрителями станут ветераны, военнослужащие и представители силовых структур. Для широкой публики предусмотрена прямая трансляция на нескольких площадках города, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Кто приглашён на парад

По информации акимата Астаны, на парад приглашены:

ветераны Великой Отечественной войны;

труженики тыла;

ветераны боевых действий;

лучшие подразделения Вооружённых сил Республики Казахстан;

роты почётного караула;

ветераны Вооружённых сил, других войск и воинских формирований;

представители военных правоохранительных органов.

Мероприятие пройдёт с усиленными мерами безопасности. Количество мест на трибунах ограничено и заранее распределено.

Где посмотреть парад

Для жителей и гостей столицы организована прямая трансляция парада с 11:00 на следующих площадках:

Городская площадь перед зданием акимата Астаны — трансляция и праздничный концерт. Стадион «Астана Арена» — трансляция и праздничный концерт. Парковка у «Astana Music Hall» на проспекте Б. Момышулы, 1 — трансляция парада.

Также прямой эфир будет обеспечен на республиканских телеканалах.

Ограничения движения

В связи с проведением парада движение автотранспорта в районе мероприятия будет временно ограничено. Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршруты и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Движение возобновится после завершения мероприятий.

Дополнительная информация

В параде примут участие 24 парадных расчёта Вооружённых сил и других воинских формирований, более 200 единиц военной техники, свыше 60 единиц авиации — фронтовой, армейской и военно-транспортной.

После окончания парада, с 12:00 до 15:00, на всех площадках состоятся праздничные концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов.