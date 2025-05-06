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05.05.2025, 20:43

Военный парад в Астане: кто приглашён и где посмотреть

Новости Казахстана 0 690

В Астане 7 мая состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными зрителями станут ветераны, военнослужащие и представители силовых структур. Для широкой публики предусмотрена прямая трансляция на нескольких площадках города, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Кто приглашён на парад

По информации акимата Астаны, на парад приглашены:

  • ветераны Великой Отечественной войны;

  • труженики тыла;

  • ветераны боевых действий;

  • лучшие подразделения Вооружённых сил Республики Казахстан;

  • роты почётного караула;

  • ветераны Вооружённых сил, других войск и воинских формирований;

  • представители военных правоохранительных органов.

Мероприятие пройдёт с усиленными мерами безопасности. Количество мест на трибунах ограничено и заранее распределено.

Где посмотреть парад

Для жителей и гостей столицы организована прямая трансляция парада с 11:00 на следующих площадках:

  1. Городская площадь перед зданием акимата Астаны — трансляция и праздничный концерт.

  2. Стадион «Астана Арена» — трансляция и праздничный концерт.

  3. Парковка у «Astana Music Hall» на проспекте Б. Момышулы, 1 — трансляция парада.

Также прямой эфир будет обеспечен на республиканских телеканалах.

Ограничения движения

В связи с проведением парада движение автотранспорта в районе мероприятия будет временно ограничено. Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршруты и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Движение возобновится после завершения мероприятий.

Дополнительная информация

В параде примут участие 24 парадных расчёта Вооружённых сил и других воинских формирований, более 200 единиц военной техники, свыше 60 единиц авиации — фронтовой, армейской и военно-транспортной.

После окончания парада, с 12:00 до 15:00, на всех площадках состоятся праздничные концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

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