Военный парад в Астане: кто приглашён и где посмотреть

В Астане 7 мая состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными зрителями станут ветераны, военнослужащие и представители силовых структур. Для широкой публики предусмотрена прямая трансляция на нескольких площадках города, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
По информации акимата Астаны, на парад приглашены:
ветераны Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны боевых действий;
лучшие подразделения Вооружённых сил Республики Казахстан;
роты почётного караула;
ветераны Вооружённых сил, других войск и воинских формирований;
представители военных правоохранительных органов.
Мероприятие пройдёт с усиленными мерами безопасности. Количество мест на трибунах ограничено и заранее распределено.
Для жителей и гостей столицы организована прямая трансляция парада с 11:00 на следующих площадках:
Городская площадь перед зданием акимата Астаны — трансляция и праздничный концерт.
Стадион «Астана Арена» — трансляция и праздничный концерт.
Парковка у «Astana Music Hall» на проспекте Б. Момышулы, 1 — трансляция парада.
Также прямой эфир будет обеспечен на республиканских телеканалах.
В связи с проведением парада движение автотранспорта в районе мероприятия будет временно ограничено. Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршруты и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Движение возобновится после завершения мероприятий.
В параде примут участие 24 парадных расчёта Вооружённых сил и других воинских формирований, более 200 единиц военной техники, свыше 60 единиц авиации — фронтовой, армейской и военно-транспортной.
После окончания парада, с 12:00 до 15:00, на всех площадках состоятся праздничные концерты с участием звёзд казахстанской эстрады и творческих коллективов.
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