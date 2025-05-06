США нацелены на редкоземельные ресурсы Центральной Азии

Соединённые Штаты Америки стремятся обеспечить доступ к редкоземельным металлам в странах Центральной Азии, поскольку ресурсы Украины оказались недостаточными для удовлетворения потребностей. По мнению аналитиков, регион представляет стратегический интерес, несмотря на сложности, связанные с влиянием России и Китая. Ранее США уже заключили соглашение с Узбекистаном о добыче этих металлов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Nationall Interest .

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Согласно публикации американского издания The National Interest, США рассматривают возможность расширения своего присутствия в Центральной Азии для обеспечения доступа к редкоземельным металлам. Это связано с тем, что ресурсы Украины, на которые ранее делалась ставка, оказались ограниченными и не способны удовлетворить растущие потребности американской промышленности.

В Казахстане редкоземельные элементы содержатся в титано-редкоземельном месторождении Кундыбай, в редкометалльных месторождениях Жанет, Южный Жаур, Коктенколь, Верхнее Эспе, Карасу, а также в фосфоритовом массиве Каратау. Кроме этого, значительные объемы таких металлов содержат урановые месторождения, об этом заявляли в Ассоциации металлозаготовителей Казахстана (АМК) со ссылкой на данные Института геологических наук.

В статье подчёркивается, что заключение соглашения с Киевом было лишь первым шагом. Вашингтон теперь обращает внимание на страны Центральной Азии, обладающие значительными запасами редкоземельных металлов. Однако реализация этих планов может столкнуться с трудностями из-за геополитического влияния России и Китая в регионе.

"Соединённые Штаты должны изучать дополнительные варианты для пополнения своего минерального портфеля. Одним из таких регионов может стать Центральная Азия, где находятся значительные запасы редкоземельных металлов. В этом плане решающее значение будет иметь установление более тесных связей со странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном", — говорится в публикации.Тенгриньюс

Ранее, 9 апреля, представители США и Узбекистана подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области добычи редкоземельных металлов. Это свидетельствует о стремлении Вашингтона укрепить партнёрские отношения с государствами региона для обеспечения стабильных поставок стратегически важных ресурсов.

Таким образом, США продолжают активные усилия по диверсификации источников критически важных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей и национальной безопасности, на фоне ограничений со стороны традиционных поставщиков.