18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.5
582.67
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.05.2025, 08:48

США нацелены на редкоземельные ресурсы Центральной Азии

Новости Казахстана 0 1 485

Соединённые Штаты Америки стремятся обеспечить доступ к редкоземельным металлам в странах Центральной Азии, поскольку ресурсы Украины оказались недостаточными для удовлетворения потребностей. По мнению аналитиков, регион представляет стратегический интерес, несмотря на сложности, связанные с влиянием России и Китая. Ранее США уже заключили соглашение с Узбекистаном о добыче этих металлов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Nationall Interest.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Согласно публикации американского издания The National Interest, США рассматривают возможность расширения своего присутствия в Центральной Азии для обеспечения доступа к редкоземельным металлам. Это связано с тем, что ресурсы Украины, на которые ранее делалась ставка, оказались ограниченными и не способны удовлетворить растущие потребности американской промышленности.

В Казахстане редкоземельные элементы содержатся в титано-редкоземельном месторождении Кундыбай, в редкометалльных месторождениях Жанет, Южный Жаур, Коктенколь, Верхнее Эспе, Карасу, а также в фосфоритовом массиве Каратау. Кроме этого, значительные объемы таких металлов содержат урановые месторождения, об этом заявляли в Ассоциации металлозаготовителей Казахстана (АМК) со ссылкой на данные Института геологических наук.

В статье подчёркивается, что заключение соглашения с Киевом было лишь первым шагом. Вашингтон теперь обращает внимание на страны Центральной Азии, обладающие значительными запасами редкоземельных металлов. Однако реализация этих планов может столкнуться с трудностями из-за геополитического влияния России и Китая в регионе.

"Соединённые Штаты должны изучать дополнительные варианты для пополнения своего минерального портфеля. Одним из таких регионов может стать Центральная Азия, где находятся значительные запасы редкоземельных металлов. В этом плане решающее значение будет иметь установление более тесных связей со странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном", — говорится в публикации.Тенгриньюс

Ранее, 9 апреля, представители США и Узбекистана подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области добычи редкоземельных металлов. Это свидетельствует о стремлении Вашингтона укрепить партнёрские отношения с государствами региона для обеспечения стабильных поставок стратегически важных ресурсов.

Таким образом, США продолжают активные усилия по диверсификации источников критически важных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей и национальной безопасности, на фоне ограничений со стороны традиционных поставщиков.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле