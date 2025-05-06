К 80-летию Победы в Казахстане выпустили монеты

Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Ұлы Жеңіс. 80 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди", передает Lada.kz .

Фото:nationalbank.kz

Выпуск коллекционных монет номиналом 200 и 1000 тенге приурочен к памятной дате – 80-летию Победы. На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе 80 символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами государственного флага Казахстана.

Монеты номиналом 1000 тенге изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением. Всего их выпущено две тысячи штук.

Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплавов нибрасс/нейзильбер тиражом 10 миллионов штук. Они предназначены для свободного обращения на территории страны, наряду с циркуляционными монетами.