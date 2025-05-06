В алматинском вузе студенток призвали кланяться мужчинам

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) в Алматы первокурсницам рекомендовали при встрече с мужчинами кланяться. Информация об этом появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. В университете пообещали пересмотреть подход к подобным воспитательным мероприятиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) в Алматы состоялось собрание для студенток первого курса. В ходе мероприятия первокурсницам продемонстрировали видеоролик, в котором мужчины разных возрастов давали советы по поведению девушек в обществе. Среди рекомендаций — избегать открытой одежды, не разговаривать громко и при встрече с мужчинами кланяться.

Информация об этом собрании быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну критики и негодования среди пользователей. Многие выразили обеспокоенность подобными рекомендациями, считая их устаревшими и дискриминирующими.

Пользователи социальных сетей прокомментировали ситуацию следующим образом:

«Я за скромность, но кланяться? Я сам парень, но не поддерживаю».

«Скоро нас не только Северная Корея ждет, но и Афганистан. Следующая какая стадия — запретят женщинам учиться?»

«Нет чтобы учить девушек своим правам, финансовой грамотности, куда и в каких случаях обращаться. Они учат самому бестолковому — как быть терпеливой и удобной».

«Непослушные девушки — это главная проблема Казахстана, не так ли?»

«Это что такое? У меня растёт дочь, и я не хочу, чтобы в учебном заведении ей указывали, как выглядеть, говорить и тем более кланяться мужчинам».

«А когда мужчин будут учить не бить женщин, с уважением относиться к матерям?»

В ответ на общественное возмущение администрация КазНПУ выступила с заявлением, в котором отметила, что мероприятие было направлено на продвижение общенациональных ценностей и повышение культурно-нравственного сознания молодёжи.

Однако в университете признали, что видеоматериал вызвал неоднозначную реакцию и пообещали в дальнейшем более тщательно подходить к выбору контента для подобных встреч.

«5 мая в стенах университета прошла одна из встреч воспитательного характера для студентов. Мероприятия, направленные на продвижение общенациональных ценностей, повышение культурно-нравственного сознания молодежи, разъяснение этических норм и философии воспитания Абая Кунанбаева, регулярно проводятся в университете. До настоящего времени содержание подобных материалов не вызывало критики. Однако видеоматериал, показанный в ходе встречи, вызвал неоднозначную реакцию со стороны студентов, вызвав споры. Администрация университета с пониманием относится к данной ситуации и заявляет, что в дальнейшем будет проявлять максимальную внимательность при выборе материалов для подобных мероприятий», — говорится в официальном сообщении КазНПУ.

Ситуация продолжает обсуждаться в общественном пространстве, поднимая вопросы о роли традиций и современных ценностей в образовательных учреждениях Казахстана.