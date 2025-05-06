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06.05.2025, 11:25

В алматинском вузе студенток призвали кланяться мужчинам

Новости Казахстана 0 884

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) в Алматы первокурсницам рекомендовали при встрече с мужчинами кланяться. Информация об этом появилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. В университете пообещали пересмотреть подход к подобным воспитательным мероприятиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая (КазНПУ) в Алматы состоялось собрание для студенток первого курса. В ходе мероприятия первокурсницам продемонстрировали видеоролик, в котором мужчины разных возрастов давали советы по поведению девушек в обществе. Среди рекомендаций — избегать открытой одежды, не разговаривать громко и при встрече с мужчинами кланяться.

Информация об этом собрании быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну критики и негодования среди пользователей. Многие выразили обеспокоенность подобными рекомендациями, считая их устаревшими и дискриминирующими.

Пользователи социальных сетей прокомментировали ситуацию следующим образом:

  • «Я за скромность, но кланяться? Я сам парень, но не поддерживаю».

  • «Скоро нас не только Северная Корея ждет, но и Афганистан. Следующая какая стадия — запретят женщинам учиться?»

  • «Нет чтобы учить девушек своим правам, финансовой грамотности, куда и в каких случаях обращаться. Они учат самому бестолковому — как быть терпеливой и удобной».

  • «Непослушные девушки — это главная проблема Казахстана, не так ли?»

  • «Это что такое? У меня растёт дочь, и я не хочу, чтобы в учебном заведении ей указывали, как выглядеть, говорить и тем более кланяться мужчинам».

  • «А когда мужчин будут учить не бить женщин, с уважением относиться к матерям?»

В ответ на общественное возмущение администрация КазНПУ выступила с заявлением, в котором отметила, что мероприятие было направлено на продвижение общенациональных ценностей и повышение культурно-нравственного сознания молодёжи.
Однако в университете признали, что видеоматериал вызвал неоднозначную реакцию и пообещали в дальнейшем более тщательно подходить к выбору контента для подобных встреч.

«5 мая в стенах университета прошла одна из встреч воспитательного характера для студентов. Мероприятия, направленные на продвижение общенациональных ценностей, повышение культурно-нравственного сознания молодежи, разъяснение этических норм и философии воспитания Абая Кунанбаева, регулярно проводятся в университете. До настоящего времени содержание подобных материалов не вызывало критики. Однако видеоматериал, показанный в ходе встречи, вызвал неоднозначную реакцию со стороны студентов, вызвав споры. Администрация университета с пониманием относится к данной ситуации и заявляет, что в дальнейшем будет проявлять максимальную внимательность при выборе материалов для подобных мероприятий», — говорится в официальном сообщении КазНПУ.

Ситуация продолжает обсуждаться в общественном пространстве, поднимая вопросы о роли традиций и современных ценностей в образовательных учреждениях Казахстана.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Космос
Космос
Обучать традициям (любым) это добровольное дело папы и мамы, дедушек и бабушек. Образовательные организации должны делать своё дело - обучать специальности, профессии, соблюдая при этом законы РК. В Конституции прописано равенство всех граждан РК. В данном случае имеем факт явной дискриминации по половому признаку, за что руководство вуза должно быть привлечено к отвественности. Они же просто отписались "больше так не буду", даже не извинились...
07.05.2025, 02:04
шаман
шаман
у меня 3 дочери и я против что бы мои дети делали поклон кому либо тем более самодурам
06.05.2025, 07:01
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