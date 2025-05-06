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06.05.2025, 11:42

Самый популярный вид спорта в Казахстане

Новости Казахстана 0 420

Стало известно, какие виды спорта в Казахстане были самыми востребованными в 2024 году, передает Lada.kz  и пресс-служба  Министерства туризма и спорта Казахстана.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В  Министерстве туризма и спорта представили статистику по самым популярным видам спорта в Казахстане. Эти данные охватывают как массовый, так и организованный спорт.

Первым в списке ожидаемо оказался футбол, которым в стране занимаются 1,113 миллиона человек. Ведомство отмечает, что большая половина занимающихся футболом располагается в сельской местности.

Следующими в списке самых популярных видов спорта стали:

  1. Классический волейбол - 767 580 человек (в сельской местности – 421 035);
  2. Баскетбол - 541 819 (в сельской местности – 238 853);
  3. Футзал - 368 349 (в сельской местности – 130 744);
  4. Легкая атлетика - 347 654 (в сельской местности – 174 261);
  5. Шахматы - 278 101 (в сельской местности – 128 243);
  6. Настольный теннис - 262 835 (в сельской местности – 127 416);
  7. Шашки - 213 490 (в сельской местности – 115 198);
  8. Тоғызкумалақ - 202 217 (в сельской местности – 119 302);
  9. Қазақ күресі - 160 399 (в сельской местности – 87 030).
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