Самый популярный вид спорта в Казахстане

Стало известно, какие виды спорта в Казахстане были самыми востребованными в 2024 году, передает Lada.kz и пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

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В Министерстве туризма и спорта представили статистику по самым популярным видам спорта в Казахстане. Эти данные охватывают как массовый, так и организованный спорт.

Первым в списке ожидаемо оказался футбол, которым в стране занимаются 1,113 миллиона человек. Ведомство отмечает, что большая половина занимающихся футболом располагается в сельской местности.

Следующими в списке самых популярных видов спорта стали: