Новые штрафы для водителей: 157 тысяч тенге за превышение средней скорости

В Казахстане вводится новый штраф за превышение средней скорости более чем на 60 км/ч. Размер взыскания составит 40 МРП, что эквивалентно более 157 тысячам тенге. Также ужесточается наказание за выезд на встречную полосу, особенно если это привело к дорожно-транспортному происшествию, сообщает Lada.kz и Digital Business.kz со ссылкой на председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева.

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Министерство внутренних дел Казахстана инициировало законодательные изменения, предусматривающие введение нового штрафа за превышение средней скорости на дорогах страны. За превышение средней скорости более чем на 60 км/ч будет предусмотрено административное взыскание в размере 40 МРП.

С учётом актуального размера месячного расчётного показателя (МРП) на 2025 год, это составляет свыше 157 тысяч тенге. При этом, как подчёркивают в МВД, это лишь минимальный размер штрафа — со временем сумма может увеличиваться с изменением базовых расчетных величин.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев отметил, что уже сейчас на пригородных трассах, где внедрена система контроля средней скорости, только за короткий период было зафиксировано около 15 тысяч случаев серьёзного превышения.

Наряду с новыми штрафами за превышение скорости, МВД также усиливает ответственность за выезд на встречную полосу движения.

Если ранее за такие действия предусматривалось лишение водительских прав на 6 месяцев или штраф в размере 20 МРП (примерно 78 тысяч тенге), то теперь:

при выезде на встречную полосу без последствий сохраняется лишение прав на 6 месяцев;

если такое нарушение привело к ДТП, наказание ужесточается — водитель будет лишён прав уже на 9 месяцев.

Эти изменения, как пояснил Султанбаев, направлены на повышение соразмерности наказания с последствиями правонарушений.

Таким образом, новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества серьёзных нарушений со стороны водителей.