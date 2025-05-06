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06.05.2025, 13:14

Что нельзя брать с собой в поезд: предупреждение от КТЖ

Новости Казахстана 0 492

Пассажирам железнодорожного транспорта в Казахстане напомнили о перечне предметов, запрещённых к провозу в поездах. Нарушение этих правил может повлечь административную или уголовную ответственность. КТЖ призывает пассажиров ознакомиться с актуальными требованиями перед поездкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

АО «НК «Казахстан темір жолы» (КТЖ) напомнило пассажирам о перечне предметов, запрещённых к провозу в поездах. Нарушение этих правил может повлечь административную или уголовную ответственность.

Согласно правилам железнодорожных перевозок, запрещено провозить:

  • взрывчатые вещества и устройства, включая петарды, фейерверки, салюты и иные изделия пиротехники;

  • радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения;

  • наркотические и психотропные средства в любом виде;

  • легковоспламеняющиеся жидкости и газы, включая бензин, метанол, метиловый эфир и другие;

  • горючие твёрдые материалы;

  • ядовитые и токсичные вещества, а также сильнодействующие препараты и химикаты;

  • биологически опасные или инфекционные материалы, включая любые предметы, содержащие их;

  • огнестрельное, метательное, холодное и травматическое оружие, включая кастеты, кортики, шпаги, сабли, ножи военного образца, а также любые боеприпасы — боевые, холостые, светозвуковые, охотничьи патроны и т.д.

Для обеспечения безопасности на крупных железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, ручные и стационарные металлодетекторы, системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации. Круглосуточно дежурят сотрудники полиции и службы охраны.

Контроль продолжается и во время следования поезда. В вагонах действует система внутреннего видеонаблюдения, данные с которой поступают в ситуационный центр АО «Пассажирские перевозки». Камеры фиксируют происходящее в местах общего пользования, у входов и выходов, а также в самих вагонах. Доступ к этим данным имеют исключительно уполномоченные сотрудники, обеспечивающие оперативное реагирование на нештатные ситуации.

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с правилами и не пытаться провозить запрещённые предметы.

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