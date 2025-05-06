Казахстанский аэропорт может перейти под управление вьетнамской компании

Вьетнамская компания Sovico Group, ранее приобретшая казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air, рассматривает возможность покупки одного из аэропортов в Казахстане. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин. Компания намерена расширить своё присутствие в стране, развивая авиационную инфраструктуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Вьетнамская компания Sovico Group, которая ранее приобрела казахстанскую авиакомпанию Qazaq Air, рассматривает возможность покупки одного из аэропортов в Казахстане. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Вы знаете, что по итогу визита вьетнамская компания Sovico Group купила у нас авиакомпанию Qazaq Air. Она будет развиваться здесь. Буквально недавно приезжали, я встречался. Кроме того, они рассматривают и покупку аэропорта, взять в управление, потому что для авиакомпании нужен базовый аэропорт. Компания очень большая, бурно развивается, у неё очень много контрактов с международными компаниями. В данном случае будет большой контракт с компанией. Авиакомпанию они будут расширять», — рассказал Жумангарин журналистам.

Ранее сообщалось, что Sovico Group проявляет интерес к аэропортам Туркестана и Кызылорды. В акимате Туркестанской области подтвердили, что ведутся переговоры о передаче аэропорта в доверительное управление. Аналогичные обсуждения проходят и в Кызылординской области.

Sovico Group — крупный вьетнамский холдинг, владеющий авиакомпанией VietJet Air. В декабре 2024 года консорциум инвесторов, включая Sovico Group, подписал договор купли-продажи акций Qazaq Air с фондом «Самрук-Қазына». Сделка предусматривает стратегическую трансформацию и развитие перевозчика, включая увеличение парка на 20 самолётов Boeing 737 Max 8 или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет.

Таким образом, планы Sovico Group по приобретению казахстанского аэропорта могут способствовать развитию авиационной инфраструктуры и увеличению количества авиарейсов в стране.