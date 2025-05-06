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06.05.2025, 13:50

Казахстанская участница представит страну на «Мисс мира-2025» в национальном костюме

Новости Казахстана 0 608

Победительница конкурса «Мисс Казахстан-2023» Сабина Идрисова готовится представить страну на международном конкурсе «Мисс мира-2025». Финал мероприятия состоится 31 мая, а торжественное открытие запланировано на 11 мая. Особое внимание уделяется национальному костюму участницы, вдохновленному казахскими традициями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Мисс Казахстан
Фото: Мисс Казахстан

Сабина Идрисова, обладательница титула «Мисс Казахстан-2023», представит страну на международном конкурсе «Мисс мира-2025». Финал мероприятия запланирован на 31 мая, а торжественное открытие состоится 11 мая.

В рамках подготовки к конкурсу Сабина прошла интенсивную программу, включающую фотосессии в различных регионах Казахстана, создание творческого номера, а также обучение по направлениям английского языка, визажа и дефиле. Бывшая профессиональная балерина, она активно занимается спортом и строит модельную карьеру, уделяя внимание осанке и технике дефиле.

Участница свободно владеет русским, казахским и английским языками. Особое внимание привлекает ее национальный костюм, созданный специально для конкурса. По словам Сабины, этот наряд представляет собой «историю, рассказанную через свет, узор и форму», объединяя прошлое и настоящее, и прославляя красоту казахской культуры.

Костюм вдохновлен традиционным казахским свадебным платьем и выполнен в современном стиле. Пышная юбка и струящийся шлейф создают величественный силуэт, подчеркивая грацию и женственность. Основной мотив — тюльпан, символ нежности и пробуждения, вышит вручную по всему платью и легкой накидке.

В этом году конкурс «Мисс мира» соберет около 120 участниц со всего мира. Сабина выразила свою ответственность и гордость за представление страны:

«Я чувствую невероятную ответственность и гордость, представляя свою страну. Для меня важно не просто быть участницей, а стать посланницей культуры, красоты и духа Казахстана», — сказала Сабина.

Национальный конкурс «Мисс Казахстан» ежегодно предоставляет платформу для раскрытия индивидуальности, силы и уникальности каждой участницы. Конкурс обладает всеми мировыми лицензиями и стремится показать многогранность женской красоты.

Директор конкурса Айжан Рузаева отметила, что сезон 2025 года проходит под лозунгом Freedom of Choice («Свобода выбора»). Открытый кастинг уже стартовал, предоставляя возможность конкурсанткам открыто выражать свои взгляды, демонстрировать уникальные таланты и вдохновлять своими историями тысячи женщин по всей стране.

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