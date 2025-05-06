АФК пересмотрела прогнозы: доллар может подорожать до 543,9 тенге через год

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана ухудшили прогнозы по курсу тенге на ближайший месяц и год. Основными причинами стали снижение цен на нефть, жёсткие финансовые условия и высокая вероятность стагнации у ключевых торговых партнёров. Также пересмотрены ожидания по инфляции и росту ВВП, сообщает Lada.kz . со ссылкой на сайт ассоциации .

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Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) ухудшили прогнозы по курсу тенге на ближайший месяц и год. Согласно обновлённым данным, через месяц доллар может стоить 519,6 тенге, тогда как ранее прогнозировалось 516,3 тенге. Через год ожидается курс в 543,9 тенге за доллар, что выше предыдущего прогноза в 542,5 тенге.

«Более глубокое ослабление национальной валюты в мае может быть сдержано квартальными налоговыми выплатами, продажами инвалюты в рамках операций Нацбанка (порядка $1,2 млрд), а также сохраняющейся жёсткостью денежно-кредитной политики. Прогноз по курсу тенге к доллару через год скорректирован, главным образом, из-за снижения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель впервые за последние четыре года», — отметили в ассоциации.

Кроме того, эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в годовой перспективе, повысив его с 11,2% до 11,8%. Они отметили, что рост цен в стране ускоряется.

«Низкие цены на сырьё, длительные жёсткие финансовые условия и высокая вероятность стагнации у ключевых торговых партнёров может оказать давление на экспорт и инвестиционную активность в Казахстане. В этих условиях через год рост ВВП прогнозируется на отметке 3,9% (4,1% ранее)», — рассказали аналитики.

Таким образом, текущие экономические условия и внешние факторы продолжают оказывать давление на национальную валюту и экономику в целом. Аналитики рекомендуют учитывать эти изменения при планировании финансовой деятельности.