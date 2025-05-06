Финансирование колледжей Казахстана увеличено вдвое: с 437 до 912 тысяч тенге на студента

Правительство Казахстана утвердило новый норматив подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования. С 1 сентября 2025 года средний объём финансирования на одного студента увеличится с 437 тысяч до 912 тысяч тенге. Новая система предусматривает основную и стимулирующую части финансирования, направленные на повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Правительство Казахстана утвердило новый норматив подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования. С 1 сентября 2025 года средний объём финансирования на одного студента увеличится с 437 тысяч до 912 тысяч тенге.

Финансирование будет состоять из двух частей: основной и стимулирующей. Последняя будет начисляться колледжам, которые достигают определённых показателей. Отмечается, что новая система должна повысить конкурентоспособность выпускников, обеспечить колледжи современным оборудованием и создать возможности для повышения квалификации педагогов.

Также планируется внедрение механизма реализации продукции, производимой в учебно-производственных мастерских. Доход будет направляться на развитие самих колледжей.

Ранее в Казахстане предложили увеличить стипендию для обучающихся по рабочим специальностям в системе технического и профессионального образования.