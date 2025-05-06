Почему в аэропортах Казахстана просят включить ноутбук

Пассажиры, проходящие досмотр в аэропортах Казахстана, могут столкнуться с просьбой включить свои ноутбуки. Это требование связано с мерами безопасности, направленными на предотвращение проноса опасных предметов на борт самолета. В Международном аэропорту Нурсултана Назарбаева пояснили, что данная процедура помогает убедиться в подлинности устройства, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В Международном аэропорту Нурсултана Назарбаева объяснили, почему сотрудники службы безопасности просят пассажиров включить ноутбуки во время досмотра. Как отметил официальный представитель аэропорта Науат Айтуганова, ноутбук является плотным устройством с батареей и внутренними компонентами, через которые сканеру сложно "просветить" содержимое.

"Все ради безопасности. Ноутбук сам по себе довольно плотный: внутри батарея и другие детали, через которые сканеру трудно что-то разглядеть. Поэтому сотрудники безопасности могут попросить включить устройство, чтобы убедиться, что это настоящий работающий компьютер, а не муляж с чем-то опасным внутри. Да, это немного неудобно, но лучше перестраховаться, чем пропустить на борт что-то опасное," — пояснила Айтуганова.

Такие меры предосторожности направлены на обеспечение безопасности пассажиров и предотвращение возможных угроз на борту воздушного судна.