18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.5
582.67
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.05.2025, 09:31

Отсрочка по кредитам для срочников: какие условия действуют в Казахстане

Новости Казахстана 0 471

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разъяснило механизм отсрочки по займам для граждан, проходящих срочную военную службу, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило ключевые аспекты предоставления отсрочки по займам для срочнослужащих граждан. Согласно данным на начало 2025 года, из 22,4 тысячи заемщиков, призванных на срочную службу, 20,1 тысячи человек уже воспользовались отсрочкой. Общая сумма отсроченных обязательств составила 7,5 миллиарда тенге.

Как пояснили в ведомстве, отсрочка предоставляется автоматически – без необходимости подачи заявления. Информация о призыве передается Министерством обороны в кредитное бюро, а затем направляется в банки и микрофинансовые организации. Эти организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

Процедура информирования заемщика может быть выполнена письменно или в онлайн-формате. Личное присутствие в отделении или подписание дополнительных соглашений не требуется. Отсрочка распространяется на сумму основного долга и начисленное вознаграждение по кредиту.

Кроме того, на весь период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней, а также применение любых мер по взысканию задолженности. Если военнослужащий досрочно исключается из списков воинской части, отсрочка продолжает действовать еще 60 календарных дней после исключения.

Заемщик может отказаться от отсрочки, направив письменное заявление в банк или микрофинансовую организацию. Это нужно сделать в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления. В таком случае финансовая организация отменяет отсрочку и возвращается к стандартным условиям по кредиту.

В то же время отсрочка не предоставляется, если по данному кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.

Если же автоматическая отсрочка по каким-либо причинам не была оформлена, военнослужащий имеет право самостоятельно обратиться с письменным заявлением в свою финансовую организацию. Также возможно обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле