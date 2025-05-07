Отсрочка по кредитам для срочников: какие условия действуют в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разъяснило механизм отсрочки по займам для граждан, проходящих срочную военную службу, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило ключевые аспекты предоставления отсрочки по займам для срочнослужащих граждан. Согласно данным на начало 2025 года, из 22,4 тысячи заемщиков, призванных на срочную службу, 20,1 тысячи человек уже воспользовались отсрочкой. Общая сумма отсроченных обязательств составила 7,5 миллиарда тенге.

Как пояснили в ведомстве, отсрочка предоставляется автоматически – без необходимости подачи заявления. Информация о призыве передается Министерством обороны в кредитное бюро, а затем направляется в банки и микрофинансовые организации. Эти организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

Процедура информирования заемщика может быть выполнена письменно или в онлайн-формате. Личное присутствие в отделении или подписание дополнительных соглашений не требуется. Отсрочка распространяется на сумму основного долга и начисленное вознаграждение по кредиту.

Кроме того, на весь период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней, а также применение любых мер по взысканию задолженности. Если военнослужащий досрочно исключается из списков воинской части, отсрочка продолжает действовать еще 60 календарных дней после исключения.

Заемщик может отказаться от отсрочки, направив письменное заявление в банк или микрофинансовую организацию. Это нужно сделать в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления. В таком случае финансовая организация отменяет отсрочку и возвращается к стандартным условиям по кредиту.

В то же время отсрочка не предоставляется, если по данному кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.

Если же автоматическая отсрочка по каким-либо причинам не была оформлена, военнослужащий имеет право самостоятельно обратиться с письменным заявлением в свою финансовую организацию. Также возможно обращение в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.