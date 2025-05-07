Казахстанцам в США предложили добровольно покинуть страну

Посольство Казахстана в Вашингтоне обратилось к соотечественникам, находящимся в США без законного статуса, с призывом воспользоваться новой программой добровольного выезда, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Посольство Республики Казахстан в Вашингтоне призвало граждан, находящихся на территории Соединённых Штатов Америки без законного иммиграционного статуса, принять участие в новой программе добровольного выезда. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте дипмиссии и в её аккаунтах в социальных сетях.

В публикации указано, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило инициативу, предоставляющую возможность иностранным гражданам, нарушающим иммиграционные правила, покинуть страну без применения принудительных мер. Участникам программы предлагается бесплатный авиабилет до родины, а также единовременная финансовая поддержка в размере 1 000 долларов США, которая будет выдана после возвращения в страну.

Подать заявку на участие можно через мобильное приложение CBP Home, разработанное для упрощения процесса взаимодействия с миграционными службами США.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила, что добровольный выезд рассматривается как «самый безопасный, упорядоченный и экономичный способ избежать ареста и других серьёзных последствий», вызванных нарушением иммиграционного законодательства.

Казахстанское посольство, в свою очередь, рекомендовало согражданам, оказавшимся в США в сложной правовой ситуации, внимательно изучить условия программы и рассмотреть возможность участия. В диппредставительстве подчеркнули, что такой шаг может способствовать легализации в будущем и сохранить шансы на получение въездной визы в США.

Напомним, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США миграционная политика страны претерпела существенные изменения. Уже в первые недели его нового срока были свёрнуты программы, позволявшие иностранцам легально въезжать в страну или обращаться за убежищем. Эти меры затронули тысячи мигрантов, в том числе граждан Казахстана, оказавшихся в уязвимом положении.