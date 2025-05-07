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07.05.2025, 12:59

Аналитик высказался о тревожном будущем Рахмонова в UFC

Новости Казахстана 0 345

Спортивный комментатор Исатай Мади выразил обеспокоенность мотивацией Шавката Рахмонова и его дальнейшими перспективами в смешанных единоборствах, передает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: архив пресс-службы EXEED
Фото: архив пресс-службы EXEED

Известный казахстанский спортивный аналитик и комментатор Исатай Мади поделился своим взглядом на будущее непобеждённого бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова. В интервью на YouTube-канале «Azamat Sport» эксперт отметил, что в настоящий момент у спортсмена снизилась мотивация к активному участию в поединках.

По словам Исатая Мади, многие не замечают, как меняется настрой бойца: «Сейчас Шавкат не такой голодный до побед, как раньше. Он уже обеспечил себе стабильность, поэтому, скорее всего, будет продолжать выходить в октагон не чаще одного раза в год». Аналитик также провёл параллель с бойцами из США и Бразилии, которые, по его словам, чаще дерутся из-за того, что полностью зависят от доходов в ММА: «Если бы, на его месте был американец или бразилец, то уже бы подрался три-четыре раза, потому что, они живут за счет ММА. В этом спорте очень тяжело добиться результатов, будучи сытым».

Напомним, что последний поединок Шавката Рахмонова состоялся 8 декабря 2024 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 310. В со-главном бою он встретился с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри и одержал победу единогласным решением судей.

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