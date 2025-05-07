Сколько мужчин-педагогов работают в системе образования Казахстана

В минпросвещения РК сообщили, сколько мужчин работают в школах, колледжах и детсадах страны, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В Национальном центре исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмета Байтұрсынұлы при министерстве в День защитника Отечества озвучили статистику по числу мужчин, занятых в системе образования.

По информации ведомства, на сегодняшний день в организациях образования Казахстана работают 94 552 мужчины-педагога. Из этого числа 77 787 преподавателей трудятся в школах, 14 055 – в колледжах, а 2710 – в дошкольных учреждениях.