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07.05.2025, 16:14

ЕНПФ разъяснил, как казахстанцам получить пенсионные накопления по наследству

Новости Казахстана 0 367

В Едином накопительном пенсионном фонде напомнили, что пенсионные и целевые накопления являются собственностью вкладчика и могут передаваться по наследству, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) распространил разъяснение о порядке наследования пенсионных накоплений. Как отметили в пресс-службе организации, пенсионные и целевые накопления, включая те, что начисляются несовершеннолетним в рамках государственной программы «Национальный фонд – детям», считаются личной собственностью гражданина, на имя которого открыт счет в фонде. Соответственно, такие средства могут быть унаследованы.

До вступления наследников в права, возможно оформление единовременной выплаты на погребение умершего вкладчика. Средства для этого могут быть использованы из обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) или добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Максимальная сумма выплаты на погребение не должна превышать 94-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, и не может быть больше остатка на счете умершего. Если же после выплаты остаётся сумма, не превышающая минимальную пенсию, установленную на тот же период, она также может быть выплачена на погребение.

В ЕНПФ уточнили, что оставшиеся после таких выплат средства наследуются в соответствии с нормами гражданского законодательства. При этом целевые накопления, согласно действующему законодательству, не могут использоваться для погребения.

Для получения наследства необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя подать заявление нотариусу по месту открытия наследства. Нарушение сроков может повлечь отказ в оформлении прав на наследование.

Для упрощения процедуры наследования и ускорения взаимодействия между Минюстом, Республиканской нотариальной палатой и ЕНПФ с 2019 года действует соглашение о сотрудничестве. В его рамках нотариусы, зарегистрировав наследственное дело в системе «Е-нотариат», могут запрашивать сведения о накоплениях умерших в ЕНПФ в онлайн-режиме без бумажной волокиты. После получения свидетельства о праве на наследство, наследник может предоставить документы в любое отделение фонда.

Подать документы можно не только лично, но и через представителя или по почте. В случае, если документы выданы за пределами Казахстана, они должны быть переведены на государственный или русский язык и легализованы – за исключением случаев, когда это не требуется согласно международным договорам, ратифицированным РК.

Если получателем выплаты является иностранное лицо, включая представителей или поверенных, то в качестве удостоверения личности необходимо предоставить заграничный паспорт с переводом и, при необходимости, нотариальным заверением.

ЕНПФ подчеркивает, что выплаты производятся в сроки, установленные законодательством, после предоставления полного пакета необходимых документов. Подробный перечень требуемых бумаг доступен на официальном сайте фонда.

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