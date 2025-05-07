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07.05.2025, 18:03

В Астане дрон попросил женщину закрыть окно во время парада

Новости Казахстана 0 490

Во время проведения парада Победы в Астане беспилотник поднялся к окну на 20-м этаже жилого дома и через аудиосообщение призвал жительницу закрыть окно и отойти от него, сообщает Lada.kz со ссылкой на Известия.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Необычный инцидент с участием беспилотника произошёл в Астане во время Парада Победы 7 мая 2025 года. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как дрон поднимается к окну на 20-м этаже многоэтажного жилого дома и воспроизводит записанное голосовое сообщение.

В аудиозаписи содержалась просьба к жительнице закрыть окно и отойти от него «в целях вашей безопасности». Как следует из видео, дрон выполнял функцию дистанционного оповещения населения, однако официальные органы власти, включая правительство Казахстана, пока не дали комментариев по поводу использования беспилотного аппарата в данном контексте.

Стоит отметить, что парад Победы в столице Казахстана в этом году прошёл впервые за последние восемь лет.

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