Казахстанец, вошедший в число лучших учителей мира, признался, что голодал

Казахстанский педагог Асхат Жумабеков, вошедший в топ-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize, откровенно поделился своей историей борьбы с бедностью и трудным детством, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

Фото: Асхат Жумабеков / Threads

Учитель из Семея Асхат Жумабеков, вошедший в 2021 году в число 50 лучших педагогов мира и занявший 11-е место в престижной премии Global Teacher Prize, рассказал о непростом пути к профессиональному признанию. Премию часто называют «Нобелевской» среди учителей, а само попадание в шорт-лист рассматривается как выдающееся достижение.

По словам педагога, признание стало настоящей вершиной карьеры – многочисленные поздравления, фотосессии и интервью. Однако мало кто знал, что за этим успехом скрываются годы лишений.

В 90-х и 2000-х мы делили одну куриную голень на семерых. Часто не было сахара. Иногда – даже хлеба. Иногда – надежды. Без Новогоднего стола. Я помню, как сидел у окна и думал: «Это всё? Вот так и будет всегда?». Но одна мысль спасала: «Если держаться, когда очень плохо, – будет очень хорошо». Не сразу. Не быстро. Но обязательно. Сейчас я преподаю, вдохновляю и учусь сам. И каждый раз, когда мне говорят «повезло» – я молчу. Потому что знаю: не везло. А держался. Благодаря семье. Благодаря своим мечтам. Никогда не стыдно мечтать. Даже если мечта кажется чужой. Даже если есть сегодня только одна куриная голень, - написал Жумабеков в Threads.

Асхат Жумабеков – выпускник программы Болашақ (Финляндия, 2016 год), автор научных трудов, книг и статей. Его ученики добивались высоких результатов, становясь призерами республиканских и международных олимпиад.

Для справки

Global Teacher Prize – международная премия Фонда Варки, учрежденная в 2015 году. Она ежегодно присуждается одному из 50 финалистов, выбранных из тысяч заявок по всему миру, и сопровождается денежным призом в размере 1 миллиона долларов США.