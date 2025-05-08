В Казахстане предложили ограничить продажу SIM-карт только в официальных точках операторов связи

Министерство цифрового развития Казахстана инициировало проект поправок, согласно которым SIM-карты смогут продаваться исключительно в официальных точках операторов связи, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz .

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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана опубликовало проект поправок к законодательству, предусматривающий продажу SIM-карт исключительно в официальных точках операторов связи. Целью этих изменений является усиление контроля за регистрацией абонентских номеров и борьба с интернет-мошенничеством, связанным с номерами казахстанцев.

В рамках проекта предлагается ввести ограничения на продажу SIM-карт без предварительной идентификации личности покупателя. Это позволит предотвратить регистрацию номеров без участия конечного пользователя, что часто используется мошенниками для совершения преступлений.

Кроме того, проектом предусмотрено создание специального call-центра оператора связи, куда абоненты смогут сообщать о подозрительных звонках. При получении такого сообщения оператор проверит данные и, при необходимости, заблокирует номер, если информация о мошеннической деятельности подтвердится.

Предлагаемые изменения направлены на защиту граждан и исключение условий для совершения преступлений с использованием мобильной связи.