КНБ опроверг тревожный фейк об акции «Бессмертный полк»

В Сети распространяется фейковое сообщение о том, что КНБ РК сделал «официальное заявление» о сборе данных казахстанцев, которые выражают недовольство акцией «Бессмертный полк», передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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В казахстанском сегменте социальных сетей начала распространяться информация, представленная как «официальное заявление» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В сообщении утверждается, что якобы создан специальный Telegram-бот, предназначенный для сбора данных о гражданах, которые выражают недовольство акцией «Бессмертный полк» или используют антипатриотическую риторику.

Комитет национальной безопасности отреагировал на это распространившееся сообщение, официально опровергнув его содержание. В пресс-службе КНБ подчеркнули, что информация о существовании подобного Telegram-бота не соответствует действительности.