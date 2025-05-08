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08.05.2025, 10:22

В Казахстане изменили правила возмещения расходов на погребение погибших военнослужащих

Новости Казахстана 0 520

Правительство утвердило новые нормы компенсаций за погребение военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, исключив при этом одну категорию получателей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Caravan.kz
Фото: Caravan.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан от 2 мая 2025 года внесены изменения в порядок и размер возмещения расходов, связанных с погребением военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Согласно новой редакции, теперь расходы, возникающие при подготовке к перевозке тела, транспортировке, захоронении, а также при изготовлении и установке надгробного памятника, будут возмещаться в размере 80 месячных расчетных показателей (МРП). На 2025 год это составляет 314 560 тенге.

Эта компенсация предусмотрена для военнослужащих, погибших при прохождении службы либо умерших вследствие увечья (включая ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе исполнения служебных обязанностей.

Существенным изменением стало исключение из перечня лиц, на которых распространяются выплаты, категории военнообязанных, призванных на воинские сборы. В новой редакции нормативного документа эта категория отсутствует, что означает прекращение компенсационных выплат за их погребение.

Таким образом, новые правила касаются только военнослужащих, находящихся на службе, и не распространяются на лиц, временно привлечённых к военным сборам.

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