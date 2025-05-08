Девушка погибла во время камнепада близ Алматы

Трагедия произошла 4 мая на высоте 2500 метров в горах близ Алматы, где камнепад стал причиной гибели молодой женщины, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

В районе Горельника в Алматы 4 мая произошёл трагический инцидент – от камнепада погибла девушка.

По информации свидетелей, камнепад застал туристов в горах врасплох. Из-за отсутствия мобильной связи сообщение о происшествии удалось передать спасателям только после того, как очевидцы самостоятельно спустились с маршрута.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, место происшествия расположено на высоте около 2500 метров над уровнем моря. После получения сигнала спасатели прибыли на место примерно через час. Девушка была обнаружена без признаков жизни.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося.

Отмечается, что несколькими днями ранее – 2 мая – в районе термальных источников Алма-Арасана также произошёл камнепад. Он был вызван резким ухудшением погодных условий, включая проливной дождь и сильный ветер. Тогда пострадали беседка и раздевалка, однако человеческих жертв удалось избежать.