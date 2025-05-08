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08.05.2025, 12:05

У портала eLicense.kz появилась функция

Новости Казахстана 0 748

Пользователи eLicense.kz теперь могут автоматически переоформлять разрешительные документы без подачи отдельного заявления – достаточно подтвердить SMS-уведомление, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото с сайта dknews.kz
Фото с сайта dknews.kz

Как сообщает АО «Национальные информационные технологии», на государственном портале eLicense.kz внедрена новая функция автоматического переоформления разрешительных документов.

Теперь при изменении наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества физического лица, пользователю не требуется повторно подавать заявление на переоформление разрешительного документа. Достаточно подтвердить полученное SMS-уведомление от короткого номера 1414. После этого система автоматически обновит сведения и оформит новый документ без участия заявителя.

В компании пояснили, что для получения услуги необходимо лишь дождаться соответствующего уведомления и подтвердить его. Все дальнейшие процедуры будут выполнены системой в автоматическом режиме. В случае возникновения вопросов или необходимости в дополнительных разъяснениях, пользователи могут обратиться в службу поддержки портала eLicense.kz.

На текущий момент автоматическое переоформление реализовано для таких направлений, как государственная регистрация пестицидов и аттестация производителей и реализаторов семян.

В АО «Национальные информационные технологии» отметили, что новая функция значительно упрощает процесс оформления, позволяет сэкономить время и избавляет от необходимости повторного сбора документов.

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