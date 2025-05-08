Что делать казахстанцам с кредитом, если банк закрылся – ответ КФГД

В Казахстане при закрытии банка кредитные обязательства клиента не аннулируются – их необходимо продолжать погашать на прежних условиях, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

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Закрытие банка в Казахстане не освобождает клиентов от исполнения кредитных обязательств, сообщили на официальном Telegram-канале Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Согласно действующим правилам, почти все банки второго уровня являются участниками системы гарантирования депозитов. Это означает, что в случае банкротства финансового учреждения его вкладчики могут рассчитывать на возврат средств в пределах установленных гарантированных сумм. Однако это касается не только вкладов – действующие кредиты также продолжают оставаться обязательными к оплате.

В КФГД уточнили, что заемщики обязаны выплачивать кредит согласно установленному графику. При этом изменение статуса банка не влияет на сроки и суммы ежемесячных платежей. Никто не вправе требовать досрочного закрытия займа только из-за того, что банк прекратил работу. В случае изменения реквизитов для оплаты, клиенту будет направлено соответствующее уведомление.

Особое внимание в фонде обратили на случаи, когда у гражданина в одном банке одновременно оформлен кредит и размещён вклад. В подобных ситуациях применяется механизм взаимозачёта – временная администрация или ликвидационная комиссия в первую очередь использует средства с депозита для погашения задолженности по кредиту. Далее действия зависят от соотношения сумм:

Если сумма кредита превышает депозит, то вклад полностью идёт на погашение долга, а оставшаяся часть кредита продолжает выплачиваться по графику.

Если кредит меньше депозита, то долг закрывается, а остаток средств возвращается вкладчику в рамках системы гарантирования.

Если суммы равны, обязательства считаются взаимно погашенными, и дополнительных выплат не требуется.

Вместе с тем КФГД напомнил, что государственная компенсация имеет предельные лимиты. Размер гарантии составляет:

до 20 млн тенге – по сберегательным депозитам в национальной валюте;

до 10 млн тенге – по другим видам вкладов и текущим счетам в тенге;

до 5 млн тенге – по счетам в иностранной валюте.

С учётом этих ограничений казахстанцам рекомендуют диверсифицировать свои сбережения – размещать их в разных банках. Таким образом можно получить полную государственную защиту даже при наличии крупных сумм, так как участие каждого банка в системе гарантирования учитывается отдельно.