Труп казахстанца подбросили на рельсы: полиция раскрыла страшные подробности

В Алматинской области 7 мая было обнаружено тело мужчины на железнодорожных путях, однако позже выяснилось, что это была попытка инсценировать гибель под колесами поезда, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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На участке железной дороги Кайрат-Байсерке в Алматинской области 7 мая около 20:50 часов машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение после того, как заметил на путях лежащего человека.

Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой АО «Казахстан темір жолы», поезд следовал по направлению Сарыозек-Алматы. После остановки выяснилось, что мужчина, находившийся на рельсах, не подавал признаков жизни. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Первоначальная версия о несчастном случае не подтвердилась. В результате осмотра и следственных действий стало известно, что мужчину подбросили на железнодорожные пути уже после смерти с целью имитации наезда поезда.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам был задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый, - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.