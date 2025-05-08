Труп казахстанца подбросили на рельсы: полиция раскрыла страшные подробности

В Алматинской области 7 мая было обнаружено тело мужчины на железнодорожных путях, однако позже выяснилось, что это была попытка инсценировать гибель под колесами поезда, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
На участке железной дороги Кайрат-Байсерке в Алматинской области 7 мая около 20:50 часов машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение после того, как заметил на путях лежащего человека.
Согласно официальной информации, предоставленной пресс-службой АО «Казахстан темір жолы», поезд следовал по направлению Сарыозек-Алматы. После остановки выяснилось, что мужчина, находившийся на рельсах, не подавал признаков жизни. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
Первоначальная версия о несчастном случае не подтвердилась. В результате осмотра и следственных действий стало известно, что мужчину подбросили на железнодорожные пути уже после смерти с целью имитации наезда поезда.
По результатам оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам был задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый, - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
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