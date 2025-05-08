В Казахстане объяснили, можно ли дать ребенку двойную фамилию

Сегодня, 8 мая, в госкорпорации «Правительство для граждан» разъяснили, могут ли родители присвоить ребенку двойную фамилию, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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В госкорпорации НАО «Правительство для граждан» ответили на вопрос жительницы Казахстана, которая обратилась с просьбой разъяснить возможность присвоения двойной фамилии своему будущему ребёнку.

Женщина сообщила, что вскоре станет мамой и интересуется, допустимо ли дать ребёнку фамилию, составленную из фамилий обоих родителей – её собственной и мужа.

Сотрудники государственной корпорации ответили, что такая практика в Казахстане законодательством не предусмотрена.

"Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье», если у родителей ребенка разные фамилии, то ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей. Разногласия, возникшие между родителями в отношении фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке", - заявили в «Правительстве для граждан».