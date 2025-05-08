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08.05.2025, 17:00

В Павлодаре школьницы танцевали тверк у обелиска славы: дело передано в суд

Новости Казахстана 0 972

В канун 9 Мая в Павлодаре разгорелся скандал из-за видеоролика с танцем тверк у обелиска Славы – участницы установлены и привлечены к административной ответственности, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В Павлодаре разгорается общественное возмущение после появления в сети видеоролика, на котором четверо девушек исполняют танец в стиле тверк у обелиска Славы в парке Победы. Инцидент произошёл накануне празднования Дня Победы, 9 мая.

Кадры, опубликованные в Telegram-канале kerek.pv, сопровождались подписью: «Оскверняем парк победы», что вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи расценили происходящее как неуважение к памяти павших в Великой Отечественной войне и призвали привлечь участниц к ответственности.

Правоохранительные органы отреагировали оперативно.

Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Вместе с тем направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Павлодара, - прокомментировали корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Уточняется, что видео было размещено в популярной рубрике в TikTok. Танец исполнили воспитанницы одной из танцевальных студий города. Среди них – три школьницы и одна студентка колледжа, двум из которых по 16 лет.

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка в Павлодарской области Сауле Шакенева, две из девушек достигли возраста административной ответственности и в отношении них были составлены протоколы по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях РК («Мелкое хулиганство»).

За двух несовершеннолетних, которым ещё не исполнилось 16 лет, ответственность несут родители. В их отношении были составлены административные протоколы по статьям 435 («Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними») и 127 КоАП РК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей»).

По информации Сауле Шакеневой, все четыре участницы будут поставлены на внутришкольный учет в образовательных организациях, где они обучаются.

В соответствии со статьёй 434 КоАП РК, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста сроком от 5 до 20 суток. Статья 127 КоАП предусматривает штраф или арест родителей на срок до 10 суток за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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