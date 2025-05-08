Казахстанский паспорт довел иностранку до слез

В канун своего 48-летия жительница Актобе, родившаяся в Таджикистане, получила свой первый паспорт Республики Казахстан спустя почти три десятилетия без официального статуса, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото с сайта visa-kazakhstan.kz

В Актобе 47-летняя Светлана Александровна Свинкова, которая на протяжении 28 лет проживала без документов, получила свой первый паспорт гражданина Республики Казахстан.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 6 мая 2025 года женщина отпраздновала своё 48-летие уже в новом статусе – как официальная гражданка страны. Это событие стало результатом продолжительной работы миграционной службы по восстановлению её личных данных и оформлению необходимых документов.

Светлана Свинкова родилась 6 мая 1977 года в Душанбе, столице Таджикистана. Первый паспорт она получила там же. После окончания школы переехала на постоянное место жительства в Казахстан. В 1993 году срок действия её таджикского паспорта истёк, а новые документы она не оформила.

В конце 2024 года Светлана обратилась в миграционную службу Актобе с просьбой о восстановлении своего правового статуса. Сотрудники миграционной полиции провели всестороннюю проверку, установили личность заявительницы, восстановили архивные данные и оформили ей удостоверение лица без гражданства. По завершении всех необходимых процедур, 5 мая 2025 года женщине был выдан первый паспорт гражданина Республики Казахстан.

Сама Светлана не смогла сдержать эмоций в момент получения долгожданного документа. Она поблагодарила сотрудников миграционной службы и отметила, что это стало для неё настоящим подарком ко дню рождения.