Еще одна дорога в Казахстане станет платной с 11 мая

Национальная компания «КазАвтоЖол» объявила о введении платного режима на одной из республиканских трасс, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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С 11 мая 2025 года в Казахстане вводится платный режим на участке автомобильной дороги республиканского значения Балхаш-Бурылбайтал (с 1864 по 1955 километр). Приказ подписан исполняющим обязанности министра транспорта Республики Казахстан 22 апреля 2025 года.

Дорога классифицируется как трасса I-б категории. Ширина одной полосы движения составляет не менее 3,75 метра, при этом предусмотрено по две полосы в каждом направлении.

В качестве бесплатной альтернативы водителям предлагается маршрут объезда, включающий следующие направления: Балхаш – Караганда – Каркаралы – Аягоз – Талдыкорган – Коктал – Шонжы – Кокпек – Алматы – Курты – Бурылбайтал.

Для легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта предусмотрены абонементы – как на месяц, так и на год. Оформить их можно, обратившись в call-центр по номеру 1403.

Кроме того, водители могут воспользоваться как пост-оплатой, так и предварительной оплатой проезда. Также предусмотрена возможность совершать платежи онлайн через банки второго уровня.

Получить информацию о состоянии дорожного покрытия и условиях проезда казахстанцы могут круглосуточно, связавшись с call-центром по номеру 1403.