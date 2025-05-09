«В Москве хуже, чем в Алматы» – российский блогер сравнил два города

Российский повар и блогер Олег Лапшин рассказал о своих впечатлениях от посещения Алматы, отметив существенные различия между казахстанским и российским обществом. По его словам, жители южной столицы Казахстана гораздо доброжелательнее и открытее к самовыражению, чем москвичи.

Казахи меня гораздо лучше принимали, чем меня принимали в России. Серьезно! Как бы говорят, что Москва – яркий город, Россия и Казахстан отличаются, что Казахстан более традиционный... Да нет.

Для меня Казахстан – это та страна, которая уже смотрит в будущее. Большие амбиции, большое желание создавать свой дом, его растить и становиться сильными. И Казахстан очень много усилий прикладывает именно для того, чтобы и внутри себя, и во внешнем мире выходить на высокий уровень. То есть это прямо сейчас чувствуется.

У меня есть ребята аульные, они раз в неделю приезжают в Алматы. И вообще абсолютно нормально. Например, с деревенскими российскими ребятами мне очень сложно найти общий язык, - признался он.