«В Москве хуже, чем в Алматы» – российский блогер сравнил два города

Повар и блогер Олег Лапшин поделился впечатлениями от пребывания в Алматы и отметил теплое отношение казахстанцев к людям с нестандартной внешностью, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.
Российский повар и блогер Олег Лапшин рассказал о своих впечатлениях от посещения Алматы, отметив существенные различия между казахстанским и российским обществом. По его словам, жители южной столицы Казахстана гораздо доброжелательнее и открытее к самовыражению, чем москвичи.
Казахи меня гораздо лучше принимали, чем меня принимали в России. Серьезно! Как бы говорят, что Москва – яркий город, Россия и Казахстан отличаются, что Казахстан более традиционный... Да нет.
Для меня Казахстан – это та страна, которая уже смотрит в будущее. Большие амбиции, большое желание создавать свой дом, его растить и становиться сильными. И Казахстан очень много усилий прикладывает именно для того, чтобы и внутри себя, и во внешнем мире выходить на высокий уровень. То есть это прямо сейчас чувствуется.
У меня есть ребята аульные, они раз в неделю приезжают в Алматы. И вообще абсолютно нормально. Например, с деревенскими российскими ребятами мне очень сложно найти общий язык, - признался он.
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