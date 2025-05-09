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09.05.2025, 09:49

Резкий рост стоимости медицинских услуг в Казахстане: новые данные

Новости Казахстана 0 312

Согласно последним данным, в апреле 2025 года в Казахстане зафиксирован значительный рост цен в сфере здравоохранения. Стоимость медицинских услуг и оборудования увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее удорожание отмечено в Атырауской области, минимальное — в Мангистауской, передает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В апреле 2025 года в Казахстане наблюдается существенное повышение цен в сфере здравоохранения. По данным аналитического портала Finprom.kz, общий годовой рост цен составил 14,8%.

Наиболее значительное удорожание зафиксировано в стационарных медицинских учреждениях — стоимость услуг больниц увеличилась на 20,7%. Амбулаторные услуги подорожали на 14,3%, включая парамедицинские услуги, рост которых составил 17,6%. Стоматологические услуги стали дороже на 14%, а прочие медицинские услуги — на 12,7%.

Цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру в целом выросли на 12,1%. При этом стоимость самого лечебного оборудования увеличилась на 34,1%, фармацевтических препаратов — на 7,5%, а прочей медицинской продукции — на 2,7%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен в сфере здравоохранения отмечен в Атырауской области — на 20,6%. Следом идут Алматы с увеличением на 18,7%, а также Западно-Казахстанская и Карагандинская области, где рост составил по 18%. Минимальное удорожание зафиксировано в Мангистауской области — на 3,9%.

Эксперты связывают рост цен с инфляционными процессами, увеличением затрат на медицинские материалы и оборудование, а также с повышением спроса на медицинские услуги. В условиях текущей экономической ситуации важно обеспечить доступность и качество медицинской помощи для всех слоев населения.

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