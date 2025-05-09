Из Астаны отправились тематические поезда ко Дню Победы

9 мая 2025 года с вокзалов Астаны отправились два тематических поезда, оформленных в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Составы украшены портретами казахстанских героев-фронтовиков и символикой праздника. Поезда будут курсировать до конца мая, позволяя пассажирам прикоснуться к истории и отдать дань уважения подвигу предков, передает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz .

Фото пресс-службы АО "Пассажирские перевозки"

В День Победы, 9 мая 2025 года, с железнодорожных вокзалов Астаны отправились два тематических поезда, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», праздничное оформление получили поезда Тальго №3/4 «Астана – Алматы» и электропоезд №6803 «Астана – Атбасар».

«Эти поезда посвящены памяти 80-летия Великой Победы и бессмертным подвигам казахских героев в годы Великой Отечественной войны. Особое оформление символизирует благодарность героям и возможность передать пассажирам атмосферу того времени», – говорится в сообщении компании.

На вагонах размещены портреты прославленных казахстанских фронтовиков, включая Бауыржана Момышулы, Алию Молдагулову, Маншук Маметову, Рахымжана Кошкарбаева и других участников войны. Праздничную атмосферу дополнили декоративные элементы – казахстанские ленты Победы, украшающие лацканы пиджаков проводников. Первые пассажиры встретили отправку поездов с энтузиазмом и удивлением – многие фотографировались на фоне тематически оформленных вагонов, разделяя дух праздника.

Национальный перевозчик традиционно реализует подобные инициативы, ежегодно украшая поезда к государственным и национальным праздникам. Это не только поддерживает историческую память и празднование, но и дарит пассажирам приятные впечатления от поездки.

Оформленные поезда продолжат курсировать до конца мая, предоставляя жителям и гостям столицы возможность прикоснуться к истории и отдать дань уважения подвигу героев как при посадке, так и в пути следования поезда.