Подземные толчки в Китае зарегистрировали недалеко от границы с Казахстаном

9 мая 2025 года в 02:51 по казахстанскому времени сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК зафиксировала землетрясение. Эпицентр находился на территории Китая, примерно в 443 километрах к юго-востоку от Алматы. Подземные толчки не ощущались на территории Казахстана, передает Lada.kz . со ссылкой на Liter.kz .

Фото pixabay.com

Согласно оперативной сводке сейсмологов, подземные толчки произошли по координатам 41.499° северной широты и 81.746° восточной долготы. Расчётная интенсивность толчков не достигла уровня, при котором колебания могли бы почувствовать люди. Специалисты продолжают внимательно следить за обстановкой.

Отметим, что в последние дни в регионе фиксируются сейсмические события. Так, 8 мая 2025 года в 07:55 по времени Астаны было зафиксировано землетрясение с эпицентром на территории Таджикистана, в 708 километрах юго-западнее города Алматы. По расчётам специалистов, толчки не ощущались населением — интенсивность сейсмических колебаний была ниже порога ощутимости.

Ранее, 4 мая 2025 года, в 11:45 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение с эпицентром на территории Китая, в 477 километрах на юго-восток от Алматы. Координаты землетрясения: 41.670° северной широты и 82.310° восточной долготы. Сведений об ощутимости у сейсмологов нет.

Специалисты напоминают, что Казахстан входит в зону сейсмической активности, поэтому важно знать основные правила поведения при землетрясениях. В случае ощутимых толчков рекомендуется сохранять спокойствие, находиться вдали от окон и тяжёлых предметов, а также следовать указаниям служб экстренной помощи.