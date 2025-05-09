Казахстанские десантники приняли участие в Параде Победы в Москве

9 мая 2025 года в Москве состоялся Парад Победы, посвящённый 80-летию окончания Великой Отечественной войны. В торжественном мероприятии приняли участие лидеры и военные подразделения из дружественных государств, включая Казахстан. Казахстанскую армию на параде представил парадный расчёт десантно-штурмовых войск, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz .

Парад в Москве

В Москве 9 мая 2025 года прошёл военный парад, приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось в 12:00 по времени Астаны. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов приветствовал военные расчёты России и стран-союзниц. На главной трибуне присутствовали президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств. Рядом с Путиным находился генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Казахстан на параде представлял парадный расчёт десантно-штурмовых войск. Возглавил колонну полковник Алмас Тулегенов. Военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, входящей в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, прошли по Красной площади под синим стягом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовал на параде и поприветствовал казахстанских военнослужащих. Рядом с ним находился президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Парад Победы в Москве стал частью международных мероприятий, в которых приняли участие лидеры и военные подразделения из дружественных России стран. Участие казахстанских военнослужащих подчёркивает историческую связь и сотрудничество между странами, а также уважение к общей памяти о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны.