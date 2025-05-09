Осужденным в Казахстане могут разрешить медицинские консультации по телефону

Министерство внутренних дел Республики Казахстан инициировало изменения в правилах внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Проект приказа предусматривает возможность дистанционных медицинских консультаций для осужденных и уточняет порядок телефонных переговоров с адвокатами. Документ находится на общественном обсуждении до 21 мая 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Министерство внутренних дел Республики Казахстан опубликовало проект приказа о внесении изменений в правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Согласно документу, предлагается разрешить осужденным получать медицинские консультации по телефону. Для этого в правила будет добавлен новый пункт 181.

"При наличии соответствующего заключения, медицинские консультации могут проводиться с применением дистанционных медицинских услуг. Консультации проводятся медицинскими работниками организаций здравоохранения. Переговоры с третьими лицами не допустимы", - говорится в проекте приказа.

Также в новой редакции документа указано, что в случае нарушений правил ведения переговоров, использования средств телекоммуникаций, общения с третьими лицами или несоблюдения норм этики и морали, переговоры должны быть немедленно прекращены.

"Для получения квалифицированной юридической помощи посредством телефонных переговоров с адвокатом осужденный обращается с письменным или устным заявлением к администрации учреждения. Телефонные переговоры осужденного с адвокатом осуществляются после предварительного подтверждения его личности и контактов через коллегию адвокатов", - отмечается в проекте.

При этом адвоката и осужденного предупреждают о том, что общение с третьими лицами им запрещено.

С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". Общественное обсуждение проекта продлится до 21 мая 2025 года.