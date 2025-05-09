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09.05.2025, 15:50

Кто имеет право ездить по автобусным полосам в Казахстане

Новости Казахстана 0 283

В Казахстане автобусные полосы предназначены исключительно для определённых видов транспорта. Нарушение правил использования этих полос может повлечь за собой значительные штрафы. Однако существуют исключения, о которых важно знать водителям, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Автобусные полосы в Казахстане созданы для повышения эффективности городского транспорта и снижения заторов. Однако не все водители осведомлены о том, кто имеет право использовать эти полосы.

Согласно правилам дорожного движения Республики Казахстан, движение по автобусным полосам разрешено:

  • Общественному транспорту (автобусы, маршрутки, троллейбусы);

  • Транспортным средствам категории М3 — автобусам с более чем 8 пассажирскими местами и разрешённой максимальной массой свыше 5 тонн, включая частные междугородние и туристические автобусы;

  • Велосипедам, самокатам и мопедам.

Для других транспортных средств, включая легковые автомобили, движение и остановка на автобусных полосах запрещены, независимо от времени суток, если иное не указано на дорожных знаках.

За нарушение этого правила предусмотрены административные штрафы в размере от 3 до 10 МРП, что в 2025 году составляет от 11 796 до 39 320 тенге. Камеры фиксации нарушений работают круглосуточно, поэтому отсутствие общественного транспорта ночью не является оправданием для выезда на полосу.

Однако существуют исключения. В некоторых случаях определённые участки дороги допускают проезд легковых автомобилей по автобусной полосе в установленные часы. Например, на проспекте Райымбека в Алматы, на отрезке от улицы Саина до Яссауи, разрешено движение легкового транспорта с 20:00 до 06:30 в будние дни. На остальных улицах города, даже ночью, действует полный запрет.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что если транспортное средство соответствует категории М3 и используется для перевозки пассажиров, его передвижение по специальным полосам не нарушает ПДД. Это означает, что частные междугородние и туристические автобусы, соответствующие указанным требованиям, могут законно использовать автобусные полосы.

Для велосипедистов и водителей мопедов также существуют определённые условия. Они могут использовать автобусные полосы, если отсутствует специально выделенная велосипедная дорожка. При этом они должны двигаться в один ряд, не создавая помех общественному транспорту.

Важно отметить, что в случае отсутствия чётких указаний на дорожных знаках или разметке, водителям рекомендуется воздерживаться от использования автобусных полос, чтобы избежать штрафов и не создавать помех общественному транспорту.

Таким образом, соблюдение правил использования автобусных полос способствует улучшению транспортной ситуации в городах и обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения.

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