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09.05.2025, 16:26

День Победы в Байконуре: шествие "Бессмертного полка" и литературно-музыкальная композиция

Новости Казахстана 0 289

9 мая 2025 года в Байконуре прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздник начался на стадионе "Десятилетие" с выноса государственных флагов России и Казахстана и оружейного салюта. Завершилось мероприятие театрализованной литературно-музыкальной композицией, подготовленной местными коллективами, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Предоставлено пресс-службой администрации города Байконур
© Photo : Предоставлено пресс-службой администрации города Байконур

В Байконуре 9 мая 2025 года состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Праздничная программа началась на стадионе "Десятилетие" с выноса государственных флагов России и Казахстана под звуки гимнов двух стран и оружейного салюта.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился глава администрации города Константин Бусыгин:

"Мы не знаем имен всех героев, но твердо уверены: Победа стала возможна благодаря миллионам. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто сражался на фронте, тем, кто терпеливо ждал своих родных, тем, кто верил в светлое будущее и ежедневно трудился для победы. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить героев, которые подарили нам мирное небо над головой."

После минуты молчания в память о павших, по стадиону прошли торжественным маршем расчёты сотрудников УМВД России на комплексе "Байконур", ФГКУ "Специальное управление ФПС №70 МЧС России", АО "ЦЭНКИ" – КЦ "Южный", спецотряда быстрого реагирования подразделения специального назначения ДП Кызылординской области, а также учащиеся школ города.

Одним из центральных событий праздника стало шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие около тысячи байконурцев, пронёсших портреты фронтовиков, родных и близких военного поколения.

Завершилось мероприятие театрализованной литературно-музыкальной композицией "Поклонимся великим тем годам", подготовленной коллективом Центра развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова. В основе постановки — диалог между дедом и внуком, символизирующий связь поколений и передачу памяти о великом подвиге.

На сцене были воссозданы эпизоды героической обороны Брестской крепости, трагедии сожжённой деревни Хатынь, освобождения концлагерей, скорбь матерей, потерявших сыновей, и доброта людей, приютивших осиротевших детей в годы войны.

Финальным аккордом прозвучала песня "День Победы", исполненная солистами Центра творчества, после чего на поле вышли все участники представления, объединённые общей памятью и благодарностью поколению победителей.

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