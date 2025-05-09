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09.05.2025, 17:25

Ежегодный рейтинг казахстанских университетов

Новости Казахстана 0 301

Лига академической честности опубликовала ежегодный рейтинг казахстанских вузов, основанный на показателях эффективности образовательных программ, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В 2025 году топ-10 вузов выглядит следующим образом:   

  • Университет Нархоз — 91,18%;  
  • КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева — 90,28%;  
  • КИМЭП — 90,16%;  
  • Казахстанско-Британский технический университет — 85,93%;  
  • Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова — 78,84%;  
  • Astana IT University — 78,04%;  
  • Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева — 76,78%;  
  • Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева — 76,17%;  
  • Университет имени Сулеймана Демиреля — 74,27%;  
  • Казахстанско-Немецкий университет — 71,28%.  

«Позиция вуза в рейтинге отражает конкурентоспособность его образовательных программ, так как при расчете процента эффективности учитывается количество конкурентов, реализующих аналогичные образовательные программы. Примечательно, что семь вузов из первой десятки — частные университеты, что указывает на наличие здоровой конкуренции в системе высшего образования в Казахстане», — говорится в сообщении.

Методология включает в себя объективные показатели, такие как медианная заработная плата выпускников, уровень трудоустройства и продолжительность поиска работы, также учитываются экспертная оценка и оценка карьерных перспектив выпускников. Для расчета рейтинга используются официальные данные рейтинга образовательных программ вузов министерства науки и высшего образования РК, оператором которого является НПП «Атамекен».  

Результаты рейтинга открыты, и любой казахстанский вуз может разместить их на своем официальном вебсайте, используя эту ссылку.

C результатами рейтинга за три года можно ознакомиться на официальном сайте лиги академической честности.   

Лига академической честности — ассоциация 17 казахстанских вузов, миссией которой является улучшение и повышение качества образования в стране путем продвижения и реализации основополагающих принципов академической честности. 

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