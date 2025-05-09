Ежегодный рейтинг казахстанских университетов

Лига академической честности опубликовала ежегодный рейтинг казахстанских вузов, основанный на показателях эффективности образовательных программ, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
В 2025 году топ-10 вузов выглядит следующим образом:
«Позиция вуза в рейтинге отражает конкурентоспособность его образовательных программ, так как при расчете процента эффективности учитывается количество конкурентов, реализующих аналогичные образовательные программы. Примечательно, что семь вузов из первой десятки — частные университеты, что указывает на наличие здоровой конкуренции в системе высшего образования в Казахстане», — говорится в сообщении.
Методология включает в себя объективные показатели, такие как медианная заработная плата выпускников, уровень трудоустройства и продолжительность поиска работы, также учитываются экспертная оценка и оценка карьерных перспектив выпускников. Для расчета рейтинга используются официальные данные рейтинга образовательных программ вузов министерства науки и высшего образования РК, оператором которого является НПП «Атамекен».
Результаты рейтинга открыты, и любой казахстанский вуз может разместить их на своем официальном вебсайте, используя эту ссылку.
C результатами рейтинга за три года можно ознакомиться на официальном сайте лиги академической честности.
Лига академической честности — ассоциация 17 казахстанских вузов, миссией которой является улучшение и повышение качества образования в стране путем продвижения и реализации основополагающих принципов академической честности.
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