Первое фото Руслана Берденова из больницы

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев посетил заместителя акима Шымкента Руслана Берденова в больнице и поделился его фотографией в социальных сетях, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

"Настоящий патриот и честный человек"

Сейсембаев отметил, что Берденов чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении после пережитого нападения. В своем посте он подчеркнул, что Берденов — единственный из известных ему политиков, которого он уважает за порядочность.

"После мечети поехал проведать настоящего патриота, человека, который когда-то работал со мной, честного и порядочного человека Руслана Берденова. Он единственный из политиков, которого я знаю лично и которого уважаю за его порядочность. Недавно на него было покушение, но слава Аллаху, чудом ему удалось выжить. Сейчас он в добром здравии и в хорошем настроении. Очень рад, что все обошлось!" — написал Сейсембаев.

Предыстория инцидента

Напомним, что 21 апреля возле здания акимата Шымкента было совершено вооруженное нападение на Руслана Берденова. В результате покушения заместитель акима получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Позже полиция задержала подозреваемого в нападении.

Ранее сообщалось, что Берденов пришел в сознание после операции. На брифинге в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что состояние политика стабилизировалось и он идет на поправку.