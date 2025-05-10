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09.05.2025, 19:37

Путин передал Токаеву наградной лист его отца из архива Минобороны России

Новости Казахстана 0 250

9 мая 2025 года, в День Победы, президент России Владимир Путин вручил Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца, гвардии сержанта Кемеля Токаева. Документ, рассекреченный Министерством обороны РФ, свидетельствует о представлении Кемеля Токаева к званию Героя Советского Союза за подвиги в боях на территории Польши. Однако звание присвоено не было, и он был награждён орденом Отечественной войны II степени, сообщает  Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото Акорды
Фото Акорды

В День Победы, 9 мая 2025 года, в Москве состоялась встреча президентов России и Казахстана. Во время встречи Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца, гвардии сержанта Кемеля Токаева, из архива Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно документу, Кемель Токаев был представлен к званию Героя Советского Союза за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши. Однако звание ему не было присвоено, и он был награждён орденом Отечественной войны II степени.

В наградном листе отмечается, что 21 января 1945 года Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожив пятерых и взяв одного в плен. После этого он вернулся к своим сослуживцам, получив пулевое ранение ноги.

Кемель Токаев был призван на фронт в 1942 году и вскоре стал командиром отделения 226-й стрелковой дивизии. После ранения он продолжил службу в 7-м гвардейском танковом полку. В послевоенные годы Кемель Токаев стал известным писателем, основоположником детективного жанра в казахской литературе.

Владимир Путин отметил, что День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего Советского Союза. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру и подчеркнул, что это общий праздник для всех, отметив вклад ветеранов войны, назвав их «стальным поколением».

Передача наградного листа стала символическим жестом, подчёркивающим важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.

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