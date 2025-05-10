Новое приложение АИС ОИП: контроль долгов и ограничений теперь в смартфоне

Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей разработало мобильное приложение Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП). Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store, предоставляя гражданам удобный доступ к информации и услугам, связанным с исполнительным производством. Новый сервис позволяет проверять наличие долгов, ограничений на выезд, оплачивать задолженности и получать постановления судебных исполнителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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В Казахстане внедрено новое мобильное приложение АИС ОИП, разработанное Министерством юстиции совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store, обеспечивая населению доступ к информации и услугам в области исполнительного производства.

Функционал приложения разделен на два уровня доступа: для всех пользователей (без авторизации) и для частных судебных исполнителей (после авторизации).

Для всех пользователей приложение предоставляет следующие возможности:

Проверка наличия временных ограничений на выезд, арестов и обременений.

Оплата задолженности в онлайн-режиме с автоматическим снятием обеспечительных мер.

Возможность поиска исполнительных документов, мониторинга их текущего статуса и местонахождения.

Получение постановления судебного исполнителя на мобильное устройство посредством сканирования QR-кода.

Расчёт стоимости услуг судебного исполнителя и информация о текущей нагрузке ЧСИ.

Использование чат-бота «Виртуальный робот-консультант» для автоматизации процесса консультирования пользователей.

Также для сторон исполнительного производства (должники и взыскатели) в мобильном приложении ведется разработка личного кабинета. Посредством данного кабинета стороны смогут ознакомиться с вынесенными процессуальными документами и принятыми мерами судебных исполнителей.

Кроме того, в приложении будет функционировать «Ассистент сторон исполнительного производства», позволяющий указывать сторонам о непринятых мерах и подавать обращения непосредственно судебному исполнителю с приложением необходимых документов.

Внедрение данного приложения направлено на повышение прозрачности и упрощение процессов, связанных с исполнительным производством, а также на обеспечение удобства и доступности соответствующих услуг для граждан.