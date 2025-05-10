Японец виртуозно исполняет казахские кюи на улицах Токио

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором японский музыкант исполняет казахские кюи на домбре прямо на улицах Токио. Казахстанец, случайно услышавший знакомые мелодии, был поражён мастерством исполнителя. Оказалось, что музыкант — Акира Такегучи, ранее уже удивлявший казахстанцев своей игрой на домбре в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Кадр видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором японец исполняет казахские кюи на домбре на одной из улиц Токио. Казахстанец, проходивший мимо, был удивлён услышанным и снял происходящее на видео.

"Вот сейчас я иду и слышу домбру, представьте! Такого бы я никогда не представил, даже во сне", — восхищённо говорит автор видео.

После исполнения кюя казахстанец поинтересовался у музыканта, как тот научился играть на домбре. Музыкант рассказал, что познакомился с казахом в Стамбуле, который научил его играть на домбре. Позже ему помог казахстанец, учившийся в консерватории имени Курмангазы в Алматы, по имени Турысбек мырза. Мастерство он оттачивал самостоятельно, обучаясь игре по нотам.

Оказалось, что музыканта зовут Акира Такегучи. В феврале 2023 года он уже становился героем новостей, когда исполнял казахские кюи на алматинском Арбате.

Тогда Акира рассказывал, что ранее исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло всё.

"Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева 'Аққу'", — делился тогда Акира Такегучи.

История Акиры Такегучи вдохновила многих казахстанцев и стала ярким примером культурного обмена между народами.