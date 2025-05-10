18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.01
582.47
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.05.2025, 13:02

Японец виртуозно исполняет казахские кюи на улицах Токио

Новости Казахстана 0 349

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором японский музыкант исполняет казахские кюи на домбре прямо на улицах Токио. Казахстанец, случайно услышавший знакомые мелодии, был поражён мастерством исполнителя. Оказалось, что музыкант — Акира Такегучи, ранее уже удивлявший казахстанцев своей игрой на домбре в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Кадр видео
Кадр видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором японец исполняет казахские кюи на домбре на одной из улиц Токио. Казахстанец, проходивший мимо, был удивлён услышанным и снял происходящее на видео.

"Вот сейчас я иду и слышу домбру, представьте! Такого бы я никогда не представил, даже во сне", — восхищённо говорит автор видео.

После исполнения кюя казахстанец поинтересовался у музыканта, как тот научился играть на домбре. Музыкант рассказал, что познакомился с казахом в Стамбуле, который научил его играть на домбре. Позже ему помог казахстанец, учившийся в консерватории имени Курмангазы в Алматы, по имени Турысбек мырза. Мастерство он оттачивал самостоятельно, обучаясь игре по нотам.

Оказалось, что музыканта зовут Акира Такегучи. В феврале 2023 года он уже становился героем новостей, когда исполнял казахские кюи на алматинском Арбате.

Тогда Акира рассказывал, что ранее исполнял турецкую музыку на скрипке, но волшебное звучание домбры превзошло всё.

"Эти две струны обладают невероятной мощью. Я даже выиграл музыкальный конкурс в Японии, исполнив кюй Нургисы Тлендиева 'Аққу'", — делился тогда Акира Такегучи.

История Акиры Такегучи вдохновила многих казахстанцев и стала ярким примером культурного обмена между народами.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле