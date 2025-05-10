Минздрав РК инициирует перевод медицинской терминологии на казахский язык

Министерство здравоохранения Республики Казахстан приступает к разработке единого словаря медицинских терминов на казахском языке. Проект направлен на формирование лексической базы для нормативных правовых актов в сфере здравоохранения и повышение статуса казахского языка в медицине. Кроме того, в стране разрабатывается медицинский искусственный интеллект KAZHealthGPT, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило о начале работы над созданием единого казахоязычного словаря медицинских терминов. Инициатива была обсуждена на республиканской терминологической конференции, организованной комиссией медицинской терминологии Минздрава в городе Семей.

Цель проекта - формирование лексической базы для нормативных правовых актов в сфере здравоохранения и разработка актуального словаря на казахском языке. Это позволит повысить престиж казахского языка в академической среде и сделать его полноценным языком медицины и науки.

Участники конференции также поддержали инициативу "100 медицинских учебников на государственном языке" и предложили меры поощрения, включая премии за научные статьи на казахском языке.

"Такие шаги повысят престиж казахского языка в академической среде и помогут сделать его полноценным языком медицины и науки", — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Кроме того, в Казахстане ведется разработка медицинского искусственного интеллекта под названием KAZHealthGPT. Этот проект направлен на интеграцию современных технологий в сферу здравоохранения и повышение эффективности медицинских услуг.

Реализация данных инициатив призвана укрепить позиции казахского языка в медицинской сфере и обеспечить доступность медицинской информации для широкого круга граждан.