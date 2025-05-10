Forbes Kazakhstan опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов страны

Forbes Kazakhstan представил обновлённый рейтинг 75 богатейших бизнесменов Казахстана за 2025 год. Совокупное состояние участников списка достигло $46,6 млрд, что составляет 17,65% от ВВП страны. Лидером рейтинга остался Вячеслав Ким, увеличивший своё состояние до $7,1 млрд, сообщает Lada.kz . со ссылкой на казахстанский Forbes .

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В мае 2025 года Forbes Kazakhstan опубликовал ежегодный рейтинг 75 богатейших бизнесменов страны. Совокупное состояние участников списка составило $46,6 млрд, что эквивалентно 17,65% от ВВП Казахстана.

Лидером рейтинга вновь стал Вячеслав Ким, акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz. Его состояние увеличилось на $1,3 млрд за год, достигнув $7,1 млрд. Основу его капитала составляет доля в Kaspi.kz, акции которой торгуются на бирже NASDAQ с января 2024 года. В январе 2024 года Ким продал акций компании на сумму $334,4 млн. На 15 апреля 2025 года цена акций Kaspi.kz составила $86,25, а капитализация компании — $16,3 млрд. Вячеслав Ким также владеет АО «Алсеко» и имеет доли в ТОО «Астана-ЕРЦ», ТОО «ELTOP Soft» и ТОО «ПОЗИТИВ Инвест».

На втором месте оказался Тимур Турлов, основатель Freedom Holding Corp. Его состояние выросло на $2,5 млрд за год, достигнув $5,8 млрд. Рост капитала связан с подорожанием акций Freedom Holding Corp.

Третью строчку занял Михаил Ломтадзе, партнёр Вячеслава Кима по Kaspi.kz, с состоянием $5,9 млрд. Он также является гражданином Грузии и занимает 597- е место в глобальном рейтинге Forbes.

Четвёртое место в списке занимает Владимир Ким, акционер KAZ Minerals и Казахмыс, с состоянием $5,7 млрд. Его капитал увеличился на $2,1 млрд за год.

Пятое и шестое места делят супруги Тимур и Динара Кулибаевы, каждый из которых обладает состоянием в $5,3 млрд. Рост их капитала связан с увеличением стоимости доли в Halyk Bank.

Седьмое место занимает Булат Утемуратов, акционер ForteBank, с состоянием $3,7 млрд. Его капитал вырос на $1 млрд за год.

В этом году в рейтинг вошли девять новых участников, включая Андрея Лаврентьева, занявшего 12-е место, и Нурлана Артыкбаева, основателя Qazaq Stroy, который приобрёл 9,9% акций Казахтелекома. Также среди новичков — семья Павлингеров, контролирующая ряд компаний в машиностроительной отрасли, и Алидар Утемуратов, основатель группы компаний DAR.

Рейтинг Forbes Kazakhstan за 2025 год отражает динамику казахстанского бизнеса и показывает значительный рост капитала у ряда предпринимателей. Полный список участников и подробности доступны в публикации Forbes Kazakhstan.