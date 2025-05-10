18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.01
582.47
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.05.2025, 14:33

Forbes Kazakhstan опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов страны

Новости Казахстана 0 704

Forbes Kazakhstan представил обновлённый рейтинг 75 богатейших бизнесменов Казахстана за 2025 год. Совокупное состояние участников списка достигло $46,6 млрд, что составляет 17,65% от ВВП страны. Лидером рейтинга остался Вячеслав Ким, увеличивший своё состояние до $7,1 млрд, сообщает Lada.kz. со ссылкой на казахстанский Forbes.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В мае 2025 года Forbes Kazakhstan опубликовал ежегодный рейтинг 75 богатейших бизнесменов страны. Совокупное состояние участников списка составило $46,6 млрд, что эквивалентно 17,65% от ВВП Казахстана.

Лидером рейтинга вновь стал Вячеслав Ким, акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz. Его состояние увеличилось на $1,3 млрд за год, достигнув $7,1 млрд. Основу его капитала составляет доля в Kaspi.kz, акции которой торгуются на бирже NASDAQ с января 2024 года. В январе 2024 года Ким продал акций компании на сумму $334,4 млн. На 15 апреля 2025 года цена акций Kaspi.kz составила $86,25, а капитализация компании — $16,3 млрд. Вячеслав Ким также владеет АО «Алсеко» и имеет доли в ТОО «Астана-ЕРЦ», ТОО «ELTOP Soft» и ТОО «ПОЗИТИВ Инвест».

На втором месте оказался Тимур Турлов, основатель Freedom Holding Corp. Его состояние выросло на $2,5 млрд за год, достигнув $5,8 млрд. Рост капитала связан с подорожанием акций Freedom Holding Corp.

Третью строчку занял Михаил Ломтадзе, партнёр Вячеслава Кима по Kaspi.kz, с состоянием $5,9 млрд. Он также является гражданином Грузии и занимает 597- е место в глобальном рейтинге Forbes.

Четвёртое место в списке занимает Владимир Ким, акционер KAZ Minerals и Казахмыс, с состоянием $5,7 млрд. Его капитал увеличился на $2,1 млрд за год.

Пятое и шестое места делят супруги Тимур и Динара Кулибаевы, каждый из которых обладает состоянием в $5,3 млрд. Рост их капитала связан с увеличением стоимости доли в Halyk Bank.

Седьмое место занимает Булат Утемуратов, акционер ForteBank, с состоянием $3,7 млрд. Его капитал вырос на $1 млрд за год.

В этом году в рейтинг вошли девять новых участников, включая Андрея Лаврентьева, занявшего 12-е место, и Нурлана Артыкбаева, основателя Qazaq Stroy, который приобрёл 9,9% акций Казахтелекома. Также среди новичков — семья Павлингеров, контролирующая ряд компаний в машиностроительной отрасли, и Алидар Утемуратов, основатель группы компаний DAR.

Рейтинг Forbes Kazakhstan за 2025 год отражает динамику казахстанского бизнеса и показывает значительный рост капитала у ряда предпринимателей. Полный список участников и подробности доступны в публикации Forbes Kazakhstan.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле