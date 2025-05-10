Ссора в столичной мечети: имаму пришлось вмешаться

В столичной мечети Астаны произошёл конфликт между прихожанами во время пятничного намаза. Инцидент был зафиксирован на видео и вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Имаму пришлось вмешаться, чтобы успокоить ситуацию, сообщает Lada.kz . со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён конфликт между несколькими мужчинами в одной из мечетей Астаны. Инцидент произошёл во время пятничного намаза. На кадрах видно, как мужчины вступают в словесную перепалку, которая едва не переросла в физическое столкновение. Имаму пришлось вмешаться, чтобы успокоить прихожан и восстановить порядок.

Пользователи социальных сетей выразили возмущение поведением мужчин, отметив, что мечеть — не место для выяснения отношений. В комментариях под видео звучали призывы к уважению священного пространства и соблюдению норм поведения.

На момент публикации официальных комментариев от Департамента полиции Астаны по данному инциденту не поступало.