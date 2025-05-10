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10.05.2025, 17:16

Новые направления в Турции: прямые рейсы из Астаны и чартеры из регионов

Новости Казахстана 0 374

С 28 мая 2025 года авиакомпания FlyArystan начинает выполнять прямые рейсы из Астаны в Газипашу, провинция Анталья. Кроме того, в партнерстве с туроператорами, лоукостер расширяет чартерную программу в Турцию, включая рейсы из нескольких городов Казахстана. Билеты уже доступны у туроператоров, сообщает Lada.kz. со ссылкой на sputnik.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

С 28 мая 2025 года казахстанская авиакомпания FlyArystan запускает прямые рейсы из Астаны в Газипашу, расположенную в провинции Анталья, Турция. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам — и продлятся до 29 августа 2025 года.

В дополнение к регулярным рейсам, FlyArystan в сотрудничестве с туроператорами предлагает чартерные перелеты в Анталью из различных городов Казахстана. Программа чартеров охватывает период с мая по сентябрь 2025 года и включает следующие направления:

  • Атырау — с 24 мая по 30 августа, по четвергам и субботам

  • Актау — с 23 мая по 31 июля по пятницам, с 2 по 31 августа по субботам

  • Шымкент — с 28 мая по 31 августа, по средам и воскресеньям

  • Актобе — с 23 мая по 29 августа, по понедельникам, средам и пятницам

  • Уральск — с 23 мая по 5 сентября, по средам и пятницам

  • Караганда — с 31 мая по 30 августа, по субботам

  • Костанай — с 22 мая по 13 сентября, по субботам

  • Кызылорда — с 29 мая по 28 августа, по четвергам

Билеты на чартерные рейсы в Газипашу и Анталью уже доступны у туроператоров. В стоимость включены 20 кг багажа, 5 кг ручной клади и горячее питание на борту. Пассажиры могут уточнить актуальную информацию о наличии билетов и туров в туристических агентствах своего города.

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