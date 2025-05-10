Сроки проведения итоговой аттестации школьников в РК

Сроки окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, передает Lada.kz . со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня 2025 года.

Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам. Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня 2025 года. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.

Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании запланированы на период с 18 по 20 июня 2025 года.